صحيفة عربية: ضوء أخضر أمريكي للكيان الصهيوني بشن ضربة ضد حزب الله

قالت صحيفة "رأي اليوم"، إن حزب الله اللبناني أعلن حالة الطوارئ في صفوفه طوال اليومين الماضيين خشية عدوان صهيوني على لبنان.

ونقلت الصحيفة عن "مصادر وثيقة في محور المقاومة"، قولها: "إن سبب حالة الاستنفار القصوى هذه، وصول تقارير استخبارية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي أجرى مناورات سرية موازية للمناورات الإسرائيلية الامريكية المشتركة التي تجري حاليا في الأراضي المحتلة، وفي البحر المتوسط".

وأضافت المصادر: "أن القيادة الأمريكية العسكرية أعطت الضوء الأخضر لنظيرتها الإسرائيلية لتوجيه ضربات لحزب الله في لبنان، وأن ما يقلق اسرائيل ويحول دون إقدامها على أي ضربة نوعية خاطفة ضد حزب الله هو سوء التقدير، وسوء النتائج أيضا".

وتابعت المصادر قولها: "إن بنيامين نتنياهو أقنع الامريكان بإقدام جيشه على ضربة خاطفة، لنقطة واحدة، داخل الأراضي اللبنانية، ولكن هناك احتمالات أن تؤدي مثل هذه الضربة الى اشعال فتيل حرب موسعة في المنطقة، لأن رد حزب الله عليها سيكون عنيفا وقويا جدا".

من ناحية أخرى، لم تستبعد المصادر نفسها حدوث موجة اغتيالات "نوعية" في لبنان قبل الانتخابات النيابية تستهدف بعض الشخصيات في معسكر 14 آذار وخصمه معسكر 8 آذار، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث فتنة وحالة من التوتر وعدم الاستقرار بما ينعكس سلبا على الانتخابات النيابية واستقرار البلاد بشكل عام.

ويذكر أن لبنان سيشهد انتخابات نيابية في شهر مايو لمقبل، ربما يكون الأهم في تاريخه الحديث، وبدأت القوى السياسية اللبنانية حشوداتها في هذا الإطار سياسيا وإعلاميا.