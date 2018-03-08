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مصرع مواطن وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

منذ 8 ساعة
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مصرع مواطن وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

توفي مواطن، وأصيب 12 آخرين بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء حادث تصادم بين سيارتين ودراجة بخارية "توك توك " بطريق أبو هواش بالمحمودية بمحافظة البحيرة.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بالحادث، وبالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بطريق أبو هواش بين قريتى "شرف والتفتيش"، بين سيارتين " توناية " يحملون أرقام 2839 ،2149 ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية .

وأسفر الحادث عن وفاة مواطن وإصابة 12 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

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