غضب واسع من إقامة حفل "رقص" بمجلس حقوق الإنسان عقب جلسة عن "الغوطة"

سيطرت حالة شديدة من الغضب بين النشطاء ومواطنون حول العالم العربي والإسلامي عقب تداول مقطع فيديو، لأعضاء هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهم يتراقصون ويتمايلون على انغام الموسيقي الصاخبة، وذلك عقب جلسة عقدها المجلس عن المآسي فى الغوطة الشرقية بسوريا.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع أعضاء المجلس يرقصون وأنغام الموسيقى الصاخبة تهز أرجاء القاعة الظاهرة بالفيديو.

وفى سياق ذا صلة، قال موقع "هاف بوست عربي" نقلاً عن مصدر خاص، أنه كان هناك حفلاً تم بالفعل من أجل التعارف، تخلَّله رقص وغناء.

وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بفتح تحقيق كامل ومستقل في الأحداث التي تشهدها الغوطة الشرقية المحاصرة، وذلك في ظل استمرار استهداف المنطقة المحاصرة رغم صدور قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار.

وأكد المجلس في قرار ضرورة محاسبة منتهكي القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في الغوطة وفي كل التراب السوري، داعيا كل الأطراف، إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين والوقف فوري للهجمات ضد الغوطة.

وكان مجلس حقوق الإنسان أرجأ الجمعة التصويت على مشروع قرار قدمته بريطانيا بعد اقتراح عدة تعديلات على النص، وهو ما دفع الرئيس الدوري للمجلس الرئيس السلوفيني فيوسلاف سوتش إلى إرجاء التصويت إلى اليوم.

وكان مجلس الأمن تبنى في 24 من الشهر الماضي القرار 2401 الذي يقضي بهدنة في سوريا لمدة ثلاثين يوما والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، ولكنها لم تتحقق، فأعلنت روسيا بعدها بيومين هدنة "إنسانية" يومية لمدة خمس ساعات ينتهكها النظام.

ومن جانبها استنكرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة "بي إن سبورت" القطرية، آنيا الأفندي وحشية المجتمع الدولي تجاه الشعب السوري، والتي ظهرت جلية في وصلة رقص على أنغام الموسيقى الشرقية لأعضاء هيئة مجلس حقوق الإنسان عقب اجتماع لهم عن الوضع بـ الغوطة الشرقية.

وعلقت "الأفندي" في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر على هذا المقطع المتداول بقولها:"رقص بمجلس حقوق الإنسان عقب جلسة عن الغوطة ….رقص على جثث الأبرياء.!!!!…لكم الله يا اطفال الغوطة …تعب الكلام من الكلام …".