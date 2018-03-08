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القبض على ضابط بمرور الجيزة يتزعم تشكيل عصابي

منذ 6 ساعة
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القبض على ضابط بمرور الجيزة يتزعم تشكيل عصابي


ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس 8 مارس 2018م، القبض على ضابط شرطة يتزعم تشكيل عصابي، لسرقة المواشي فى منطقة العياط التابعة لذات المحافظة.

وحسب التحريات، فإن الضابط برتبة رائد فى إدارة مرور الجيزة، شكل مجموعة من معتادى الإجرام، لسرقة المواشي في منطقة العياط، وتحفظت القوات على الضابط وسلاحه.

وأمر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشر التحقيقات محمد خالد رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، ومحمد عمر وكيل أول النيابة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

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