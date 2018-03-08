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مقاتلات قطرية تعترض طائرة عسكرية إماراتية

منذ 35 دقيقة
عدد القراءات: 79
مقاتلات قطرية تعترض طائرة عسكرية إماراتية


قامت المقاتلات الحربية القطرية ، اليوم الخميس 8 مارس، باعتراض طائرة شحن عسكرية إماراتية اخترقت الأجواء القطرية يوم الأحد الماضي.

وكشفت "قناة الجزيرة" ، عن مصادر لم تسمها ، إن الطائرة العسكرية الإماراتية كانت متجهة من أبو ظبي للكويت عندما دخلت المجال الجوي القطري دون تصريح، مشيرة إلى أن المقاتلات القطرية اعترضت مسار الطائرة الإماراتية  بعد أن حاولت التواصل معها دون رد من الطاقم.


وجدير بالذكر أن تلك الواقعة ليست الأولى في ظل الأزمة الخليجية بين دول الحصار الأربعة "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" من جانب ، وقطر من جانب آخر ، حيث سبق وقد  تبادلت قطر والإمارات الاتهامات لبعضهما بعضا باختراق قوانين الطيران.

وكانت أولى وقائع إعتراض مقاتلات قطرية لطائرات إماراتية اخترقت أجواء قطر الجوية ، في 4 يناير الماضي، حيث بعثت الحكومة القطرية رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي قالت فيهما إن طائرة إماراتية حربية خرقت المجال الجوي القطري في 21 ديسمبر الماضي.

وفي شكوى ثانية ضد الإمارات أبلغت الحكومة القطرية يوم 12 يناير الأمم المتحدة بأن طائرة عسكرية إماراتية أخرى اخترقت مجال قطر الجوي في 3 من الشهر ذاته.

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