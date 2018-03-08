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قتلى بغارات للتحالف في صنعاء وصعدة

منذ 33 دقيقة
عدد القراءات: 65
قتلى بغارات للتحالف في صنعاء وصعدة

قتل ثمانية أشخاص وأصيب 14 معظمهم أطفال ونساء بغارات شنها التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس الأربعاء، على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة صعدة في شمال اليمن.

وقالت مصادر محلية إن غارة استهدفت مدنيين في منطقة آل نايل بالقرب من صعدة مما أدى إلى مقتل امرأة وطفلة وإصابة عشرة معظمهم أطفال، وأضافت أن التحالف شن غارات على معسكر كهلان الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي في ضواحي مدينة صعدة دون معرفة نتائجها.

كما استهدف طيران التحالفُ منزلا في منطقة شَـمْلان شمال غربي العاصمة صنعاء، وأدى الهجوم لسقوط ستة قتلى بينهم امرأتان وثلاثة أطفال، إضافة إلى إصابة أربعة أشخاص في الهجوم.

من جهة أخرى، قُتل سبعة مدنيين من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال، وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة، مساء الأربعاء، إثر انفجار لغم أرضي وقع قرب منزل في محافظة الحديدة غربي البلاد.

واتهم مسؤول عسكري يمني جماعة الحوثيين بزراعة المئات من الألغام في المزارع ومنازل المدنيين قبل سيطرة قوات الجيش اليمني على مديرية حيس التابعة للمحافظة خلال الشهر الماضي.

ويشهد اليمن منذ نحو ثلاثة أعوام حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى.

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