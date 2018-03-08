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"غصن الزيتون" تواصل التقدم في عفرين والسيطرة على بلدة استراتيجية

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 239
"غصن الزيتون" تواصل التقدم في عفرين والسيطرة على بلدة استراتيجية

حققت القوات التركية والجيش السوري الحر تقدما مهما في العملية العسكرية التي أعلنتها أنقرة ضد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في منطقة عفرين شمال سوريا، وذلك بعد السيطرة الخميس على بلدة استراتيجية.

تواصل القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" المضي قدمًا في منطقة "عفرين" شمال سوريا، ضد التنظيمات الكردية المسلحة التي تصنفها أنقره تنظيمات إرهابية .

وأعلنت رئاسة الأركان التركية ، عن نجاح الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري الحر ، بالسيطرة على على مركز بلدة جنديرس جنوب غربي مدينة عفرين، التي تعد ثاني أكبر تجمع سكاني بعد مدينة عفرين، ولتكون بذلك خامس "ناحية يتم تحريرها من التنظيمات الكردية . 

وقال مراسل الوكالة  إنه تم "تحرير بلدة جنديرس جاء بعد السيطرة على عدة قرى محيطة بها، وتلة استراتيجية تطل على البلدة"، ليضاف ذلك إلى السيطرة على نواحي "بلبل وراجو والشيخ حديد وشران"، حيث لم يتبق سوى ناحية واحدة تابعة لمدينة عفرين تحت سيطرة الوحدات الكردية هي "معبطلي".

ويُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أعلن في 20 يناير الماضي ، شن عملية عسكرية باسم "غصن الزيتون" بمشاركة الجيش السوري الحر في منطقة عفرين شمال سوريا لتطهيرها من التنظيمات الكردية المسلحة .

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