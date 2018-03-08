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قطر تُبرم صفقة عسكرية ضخمة بقيمة 197 مليون دولار

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 322
قطر تُبرم صفقة عسكرية ضخمة بقيمة 197 مليون دولار


أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، عن إبرام صفقة بين الولايات المتحدة وقطر ، لبيع معدات عسكرية للدوحة بقيمة 197 مليون دولار ، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" الإخبارية وقناة الجزيرة. 
 

ويُذكر أن الدوحة ، قد وقعت الأربعاء ، اتفاقية تعاون  عسكري وأمني مع حلف شمال الأطلس "الناتو" . 

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الأمير القطري شهد "التوقيع على اتفاقية حول التعاون في المسائل العسكرية والأمنية بين حكومة دولة قطر ممثلة في القوات المسلحة القطرية من جهة، ومنظمة حلف شمال الأطلسي من جهة أخرى، وذلك بمقر الحلف في بروكسل مساء اليوم".

 

 

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