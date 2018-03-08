"يونيفيل": "الكيان" و"لبنان" لا يرغبان في الحرب مع استمرار المحادثات لحل نزاع حدودي

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إن هناك محادثات تجري بين لبنان والكيان الصهيوني بشكل يومي تقريبا لحل نزاع حدودي أدى إلى تصعيد حدة التوتر بينهما.

وقال أندريا تيننتي المتحدث باسم القوة التي تحفظ السلام على الحدود وتتوسط في المحادثات "هناك مشاركة كاملة من كل الأطراف وعقدت لقاءات بشكل يومي تقريبا. هذا حوار مفتوح. لم ينسحب أي فرد من تلك الاجتماعات على الإطلاق".

وتصاعدت حدة التوتر في الآونة الأخيرة بين البلدين بسبب بناء الكيان الصهيوني لجدار حدودي وطرح لبنان عقود تنقيب عن النفط والغاز في امتيازات بحرية بعضها يقع في مناطق متنازع عليها وأيضا بسبب ترسانة الأسلحة المتنامية لدى جماعة حزب الله المدعومة من إيران التي تعتبرها دولة الاحتلال أكبر تهديد على حدودها.

وعقد لبنان والكيان الصهيوني ويونيفيل محادثات ثلاثية بالفعل كل بضعة أسابيع في مبنى على الحدود قرب قاعدة قوات حفظ السلام في الناقورة في جنوب لبنان. وقال تيننتي إن تلك الاجتماعات تعقد الآن بفواصل زمنية أقل إضافة إلى محادثات غير مباشرة بين الجانبين تجرى من خلال يونيفيل.

ويبني الكيان الصهيوني جدارا حدوديا قرب الخط الأزرق الذي يعد بديلا لترسيم رسمي للحدود بين البلدين.

ووصف لبنان الجدار بأنه "عدوان" وقال إنه يتوغل في الأراضي اللبنانية. ويقول الكيان إن الجدار يبنى بالكامل على جانبها من الخط الأزرق على الأراضي المتاخمة للبنان.

وقال تيننتي "هناك رغبة في إبقاء هذا الحوار مفتوحا... أعتقد في الوقت الراهن وبخلاف التصريحات الحادة.. الواقع على الأرض مختلف وليس هناك ميل لعدم الاستقرار أو للحرب".

أظهرت لقطات التقطتها وكالات في الآونة الأخيرة في المنطقة الحدودية أعمال بناء في المناطق المحاذية للخط الأزرق بما في ذلك رافعات تنصب كتلا أسمنتية وجرافات تعمل عند الجدار.

وقال تيننتي "الأعوام الإثنى عشر الأخيرة شهدت أهدأ فترة في الجنوب اللبناني منذ أكثر من 30 عاما".

وأضاف "لكن من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الأمور على طول الخط الأزرق بشكل عام حساسة جدا. أي أمر يمكن أن يتطور ويزيد التوتر إذا لم يتم التعامل معه على الفور".

وبالنسبة لأحد سكان منطقة الناقورة ويدعى أبو موسى طاهر (77 عاما) تبدو فكرة نشوب حرب جديدة مستبعدة.

وأضاف طاهر، الذي يقول إنه شهد كل الحروب التي ضربت المنطقة منذ عام 1978 "والله أنا بقول حرب ثانية.. مستحيل يصير حرب لأن كل إنسان بدو يقرب عحرب بدو يشوف عواقبها شو هي".