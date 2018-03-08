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مقتل 9 مسلحين من تنظيم الدولة بمحافظة كركوك العراقية

منذ 8 ساعة
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مقتل 9 مسلحين من تنظيم الدولة بمحافظة كركوك العراقية


أعلن اللواء 56 التابع للحشد الشعبى قيادة محور الشمال، اليوم الخميس، عن مقتل تسعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى بينهم انتحارى فى قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك العراقية.

وقال اللواء 56 التابع للحشد الشعبى قيادة محور الشمال، فى بيان  "إنه تم نصب كمين بعد معلومات استخبارية؛ أسفر عن مقتل تسعة عناصر من داعش أحدهم انتحارى فى وادى أرحمه شمال ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة".

وكان قائد العمليات الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن معن الساعدى أعلن، فى وقت سابق اليوم الخميس، عن تفكيك خمس شبكات إرهابية فى كركوك.

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