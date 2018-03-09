تعزيزات عسكرية تركية تصل للحدود السورية

أرسل الجيش التركي ، تعزيزات عسكرية جديدة إلى ولاية هاتاي جنوب البلاد ، تمهيدًا لدخولها ضمن القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين شمال سوريا .

وأفادت وسائل إعلام تركية ، بأن القوات قد وصلت بلدة "كريك خان" ، تمهيدا لدخولها إلى سوريا لتعزيز القوات المتقدمة في محيط عفرين.

وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن اللجنة الفنية الخاصة بسوريا التي شكلتها واشنطن وأنقرة، بدأت مشاوراتها الأولى أمس الخميس.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت إلى أن اللجنة الفنية واحدة من 3 لجان، اتفق على تشكيلها بين البلدين وسيتم بحث العملية العسكرية التركية الجارية في عفرين ضمن اجتماعاتها.

ولفتت إلى أن المشاورات عبارة عن "لقاءات أولية" وأشارت إلى أن الوفد الأمريكي تشكل من 20 شخصا سيرأسه جوناثان كوين مستشار وزير الخارجية والمسؤول عن شؤون أوروبا وآسيا، وهناك خطة لإصدار بيان مكتوب عقب انتهاء اللقاءات اليوم الجمعة.