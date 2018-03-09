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سفينة إماراتية تختطف قارب صيد قطري

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 313
سفينة إماراتية تختطف قارب صيد قطري


قدمت دولة قطر ، شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة و مجلس الأمن ، ضد الإمارات ، بشأن قيام سفينة عسكرية إماراتية باختطاف قارب صيد قطري من  المنطقة الاقتصادية الخالصة لقطر شهر يناير الماضي .

وقال  علياء أحمد بن سيف آل ثاني  المندوبة القطرية الدائمة  في الأمم المتحدة ، إن السفينة الإماراتية اعترضت قارب الصيد القطري وعلى متنه 7 صياديين هنديين ، وأجبروه على الخروج من المياه القطرية ودخول المنطقة الإماراتية تحت تهديد السلاح ، واصفة ما حدث  بـ"جريمة خطف مكتملة الأركان والسابقة الخطيرة" وعدتها انتهاكا للاعراف الدولية.

ودعت قطر ، المتجمع الدولي بالضغط على الإمارات للإفراج عن طاقم المركب ، محملة أبو ظبي المسؤولية عن سلامة وأمن أفراد الطاقم جميعًا .

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