Responsive image

16º

9
مارس

الجمعة

26º

9
مارس

الجمعة

خبر عاجل

استشهاد شاب فلسطيني برصاص العدو فى الخليل

 خبر عاجل
  • إصابة (3) أشخاص بينهم عسكري فى تفجير سيارة مفخخة بأجدابيا الليبية
     منذ 10 دقيقة
  • استشهاد شاب فلسطيني برصاص العدو فى الخليل
     منذ 10 دقيقة
  • مجهولون يعتدون على مسجد فى ألمانيا بالزجاجات الحارقة
     منذ 11 دقيقة
  • شخص يطلق الرصاص على قوة أمنية بقليوب
     منذ 11 دقيقة
  • تظاهرات بالكيان الصهيوني رفضًا للتجنيد الإجباري
     منذ 11 دقيقة
  • مقتل مصريين بجنوب أفريقيا أحدهما كان لاجئًا
     منذ 11 دقيقة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:47 صباحاً


الشروق

6:09 صباحاً


الظهر

12:05 مساءاً


العصر

3:27 مساءاً


المغرب

6:02 مساءاً


العشاء

7:32 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

قتلي وجرحي بين صفوف الجيش السوري إثر اشتباكات مع داعش بالبوكمال

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 205
قتلي وجرحي بين صفوف الجيش السوري إثر اشتباكات مع داعش بالبوكمال

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 9 مارس 2018م، أن 3 مدنيين بينهم طفلة قتلوا فى اشتباكات بين مسلحي هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة بريف حلب الغربى، كما قتل وأصيب عدد من أفراد الجيش السوري فى اشتباكات مع تنظيم داعش بريف البوكمال.

وقال المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن مسلحى النصرة يواصلون تقدمهم نحو بلدتى أروم وخان العسل وكلية الشرطة بعد سيطرتهم على بلدة السعيدية فى ريف حلب الغربى".

ومن جانبهم، أفاد ناشطون سوريون بمقتل عناصر من قوات الجيش السورى فى اشتباكات مع مسلحى تنظيم داعش فى ريف البوكمال شرقى البلاد، مضيفين أن حشودا من القوات السورية شوهدت تتجمع فى منطقة شرق الفرات شمال مدينة دير الزور قرب خط المواجهة مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن.

وفى مدينة عفرين، أعلنت فصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة سيطرتها على منطقة السجن الأسود وقرى محيطة به فى ناحية بلدة راجو غربى المدينة بعد اشتباكات مع المسلحين الأكراد.. مضيفة أنهم سيطروا على ثلاث قرى ومعسكر تدريب شمال المدينة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers