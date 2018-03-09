قتلي وجرحي بين صفوف الجيش السوري إثر اشتباكات مع داعش بالبوكمال

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 9 مارس 2018م، أن 3 مدنيين بينهم طفلة قتلوا فى اشتباكات بين مسلحي هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة بريف حلب الغربى، كما قتل وأصيب عدد من أفراد الجيش السوري فى اشتباكات مع تنظيم داعش بريف البوكمال.

وقال المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن مسلحى النصرة يواصلون تقدمهم نحو بلدتى أروم وخان العسل وكلية الشرطة بعد سيطرتهم على بلدة السعيدية فى ريف حلب الغربى".

ومن جانبهم، أفاد ناشطون سوريون بمقتل عناصر من قوات الجيش السورى فى اشتباكات مع مسلحى تنظيم داعش فى ريف البوكمال شرقى البلاد، مضيفين أن حشودا من القوات السورية شوهدت تتجمع فى منطقة شرق الفرات شمال مدينة دير الزور قرب خط المواجهة مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن.

وفى مدينة عفرين، أعلنت فصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة سيطرتها على منطقة السجن الأسود وقرى محيطة به فى ناحية بلدة راجو غربى المدينة بعد اشتباكات مع المسلحين الأكراد.. مضيفة أنهم سيطروا على ثلاث قرى ومعسكر تدريب شمال المدينة.