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وصول (13) شاحنة مساعدات للغوطة الشرقية

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 231
وصول (13) شاحنة مساعدات للغوطة الشرقية


نقلت وكالة رويترز، إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسوريا، اليوم الجمعة 9 مارس 2018م، قولها أن قافلة تضم 13 شاحنة تنظر خارج الغوطة الشرقية لتسليم معونات اليوم.

وأكدت أنها لديها مؤشرات إيجابية على احتمال دخول قافلة أكبر للغوطة الأسبوع المقبل.

 

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