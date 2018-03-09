وصول (13) شاحنة مساعدات للغوطة الشرقية



نقلت وكالة رويترز، إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسوريا، اليوم الجمعة 9 مارس 2018م، قولها أن قافلة تضم 13 شاحنة تنظر خارج الغوطة الشرقية لتسليم معونات اليوم.

وأكدت أنها لديها مؤشرات إيجابية على احتمال دخول قافلة أكبر للغوطة الأسبوع المقبل.