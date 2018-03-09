Responsive image

16º

9
مارس

الجمعة

26º

9
مارس

الجمعة

خبر عاجل

استشهاد شاب فلسطيني برصاص العدو فى الخليل

 خبر عاجل
  • إصابة (3) أشخاص بينهم عسكري فى تفجير سيارة مفخخة بأجدابيا الليبية
     منذ 10 دقيقة
  • استشهاد شاب فلسطيني برصاص العدو فى الخليل
     منذ 10 دقيقة
  • مجهولون يعتدون على مسجد فى ألمانيا بالزجاجات الحارقة
     منذ 11 دقيقة
  • شخص يطلق الرصاص على قوة أمنية بقليوب
     منذ 11 دقيقة
  • تظاهرات بالكيان الصهيوني رفضًا للتجنيد الإجباري
     منذ 11 دقيقة
  • مقتل مصريين بجنوب أفريقيا أحدهما كان لاجئًا
     منذ 11 دقيقة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:47 صباحاً


الشروق

6:09 صباحاً


الظهر

12:05 مساءاً


العصر

3:27 مساءاً


المغرب

6:02 مساءاً


العشاء

7:32 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

إير إنديا تبدأ باستخدام المجال الجوي السعودي لرحلات "تل أبيب" في 22 مارس

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 223
إير إنديا تبدأ باستخدام المجال الجوي السعودي لرحلات "تل أبيب" في 22 مارس

اليوم الخميس 9 مارس 

كشفت شركة الطيران الهندية "إير إنديا" عن موعد بدء تسيير الرحلات من نيودلهي إلى عاصمة الكيان الصهيوني "تل أبيب" مرورًا بالأجواء السعودية .

وأفادت الشركة أن ابتداءًا من 22 مارس الجاري سيتم تسيير الرحلات من الهند إلى الأراضي المحتلة عن طريق الأجواء السعودية.

ومؤخرًا قد كشف كلًا من رئيس وزراء الكيان الصهيوني و المتحدث باسم الشركة ، عن سماح السلطات السعودية للشركة باستخدام مجالها الجوي لتسيير رحلات بين نيودلهي وتل أبيب . 

وتعد  واقعة سماح السعودية بتسيير رحلات جوية إلى تل أبيب ، الأولى منذ سبعين عام من إغلاق المجال الجوي السعودي لجميع الطائرات الصهيونية ، وجميع خطوط الطيران المتوجهه إلى الأراضي المحتلة . 

وشهدت العلاقات بين كلًا من السعودية والكيان الصهيوني ، في ظل تولي "بن سلمان" ونجله "محمد"  لُسدة الحكم في المملكة ، تطورًا وتطبيعًا ملحوظًا كشفت عنه تقارير إعلامية كثيرة في الآونة الآخيرة .

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers