إير إنديا تبدأ باستخدام المجال الجوي السعودي لرحلات "تل أبيب" في 22 مارس

اليوم الخميس 9 مارس

كشفت شركة الطيران الهندية "إير إنديا" عن موعد بدء تسيير الرحلات من نيودلهي إلى عاصمة الكيان الصهيوني "تل أبيب" مرورًا بالأجواء السعودية .

وأفادت الشركة أن ابتداءًا من 22 مارس الجاري سيتم تسيير الرحلات من الهند إلى الأراضي المحتلة عن طريق الأجواء السعودية.

ومؤخرًا قد كشف كلًا من رئيس وزراء الكيان الصهيوني و المتحدث باسم الشركة ، عن سماح السلطات السعودية للشركة باستخدام مجالها الجوي لتسيير رحلات بين نيودلهي وتل أبيب .

وتعد واقعة سماح السعودية بتسيير رحلات جوية إلى تل أبيب ، الأولى منذ سبعين عام من إغلاق المجال الجوي السعودي لجميع الطائرات الصهيونية ، وجميع خطوط الطيران المتوجهه إلى الأراضي المحتلة .

وشهدت العلاقات بين كلًا من السعودية والكيان الصهيوني ، في ظل تولي "بن سلمان" ونجله "محمد" لُسدة الحكم في المملكة ، تطورًا وتطبيعًا ملحوظًا كشفت عنه تقارير إعلامية كثيرة في الآونة الآخيرة .