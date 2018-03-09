بالصور..مقتل رضيع وطفلين إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها أكراد بعفرين

اليوم الخميس 9 مارس



كشف الجيش التركي ، عن مقتل رضيع وطفلين إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر التنظميات الكردية على الطريق ، أثناء محاولة أسرة الفرار من منطقة عفرين شمال سوريا .

ونشرت وسائل إعلام تركية ، عدة صورة تظهر الواقعة ، رصدتها طائرات بدون طيارة تركية .

وكشفت وسائل الإعلام ، أن الحادثة وقعت الإثنين الماضي، حيث رصدت الطائرات بدون طيار قيام أحد عناصر الـ"بي كا كا " بزرع عبوة ناسفة على الطريق الواصل إلى قرية "قريرة" في ناحية "جنديرس" بعفرين.



وبعد دقائق من زرع العبوة ، ظهرت شاحنة تقل مدنيين وهي تحاول الخروج من القرية ، وعند سيرها فوق العبوة ، حدث الانفجار إلا أنها نجحت في تجاوز الانفجار بسبب سرعتها المرتفعة.



ورصد المقطع المصور، حدوث انفجار ثان جراء قيام بعض المدنيين الذين هربوا من الشاحنة بالدوس على عبوة ناسفة زرعها التنظيم.



ونقلت وسائل الإعلام ، تفاصيل الواقعة ، عن "محمد نور" أحد مصابي الحادثة ، وقال "كنا داخل الشاحنة وارتطمنا بأول لغم على بعد 100 متر من منزلنا، ولكن العربة أكملت مسيرها، وبعد 15 مترًا عبرنا فوق لغم ثان وانفجر".

وأضاف :"الشاحنة كانت تقل 36 مدني بينهم نساء وأطفال والكفرة زرعوا قنابل، أليس هذا مؤسف؟ استشهد ولديّ وابنتي في الحادثة، إضافة إلى شاب أصيب والآن يتلقى العلاج في المستشفى ولا نعلم حالته".

وأردف "هنا مات أولادي، أليس من المؤسف ذلك؟ فابنتي كانت رضيعة عمرها 3 أشهر فقط، ما ذنبها؟" مضيفًا "كيف جاءوا بأبنائي حسين ومحمود وابنتي إلى هنا؟ فقد كنت مصابًا برأسي ويدي ولم أحضر عملية دفنهم".