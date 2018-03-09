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بالصور..وصول قوات أمريكية إلى السعودية

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 297
بالصور..وصول قوات أمريكية إلى السعودية


أفادت وسائل إعلام سعودية ، صباح اليوم الجمعة 9 مارس، بوصول القوات الأمريكية التي ستشارك في المناورات العسكرية التي تسمى "الصداقة 4"  إلى المنطقة الشمالية السعودية، استعدادا لانطلاق فاعليات التمرين.

ونقلت وسائل الإعلام عن  العميد "محمد البقمي" مساعد مدير التمرين السعودي ، أن كافة التجهيزات قد اكتملت من الجانبين السعودي والأمريكي  لتنفيذ فعاليات التمرين حسب ما خُطط لها مسبقًا.

ويُذكر أن مناورات "الصداقة" هي تدريبات عسكرية مشتركة بين الجيش السعودي ونظيرة الأمريكي،  والتي تمتد  لعدة أيام، بهدف توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين الجانبين، كما يهدف لتوحيد إجراءات التخطيط المشترك، وتطوير عمليات القيادة والسيطرة في ميدان المعركة، والقتال في ظروف الحروب المختلفة وأساليب الحرب التقليدية وغير التقليدية، وباستخدام منظومة الأسلحة المشتركة.


 

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