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كتائب مصراته ترفض الكشف عن مكان دفن "القذافي"

منذ 5 ساعة
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كتائب مصراته ترفض الكشف عن مكان دفن "القذافي"

 

أكد "محمد سعيد القشاط"  السفير الليبي السابق في السعودية ، إن جثمان الرئيس المخلوع "معمر القذافي" لم يستدل على مكان دفنه حتى الآن بعد 6 سنوات من مقتله . 

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن "القشاط" قوله أن : "جثمان القذافي سلم إلى كتائب مصراته، عقب مقتله وظل في ثلاجة حفظ الموتى لمدة أسبوع، والشيخ محمد المدني الشويرف واثنين من أبناء أبو بكر يونس وزير الدفاع الليبي السابق المقتول مع القذافي، ثم غسلوه وأجبروا على الصلاة عليه، وتكفينه هو ونجله المعتصم ولم يعرفوا أي شيء عن مصيرهم بعد ذلك".

وأشار "القشاط" أن كتائب مصراته لم تكشف حتى الآن عن مكان دفن الجثمان ، ولم تستجب لطلبات الكشف عن معلومات بمكان الجثمان 

ويُذكر أن "القذافي" قد قتل في 20 اكتوبر 2011 على يد الثوار ، بعد وجوده في سدة الحكم بليبيا لأكثر من 40 عامًا.

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