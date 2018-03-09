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إصابة (3) أشخاص بينهم عسكري فى تفجير سيارة مفخخة بأجدابيا الليبية

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 115
إصابة (3) أشخاص بينهم عسكري فى تفجير سيارة مفخخة بأجدابيا الليبية


أصيب جندي تابع للكتيبة (152) بالجيش الليبي، واثنين من المدنيين، اليوم الجمعة 9 مارس 2018م، إثر انفجار سيارة مفخخة بمدينة أجدابيا الليبية، بحسب مصطفي بوفجرة -رئيس وحدة الإعلام بمديرية أمن المدينة-.

وقال "بوفجرة": إن شخص كان يستقل سيارة مفخخه حاولت اقتحام البوابة التابعة للجيش، ما استدعى إطلاق النار عليه من قبل أعضاء كتيبة 152 بقيادة الرائد حكيم امعزب وعند وصولها لمكان البوابة انفجرت.

وأوضح أنه نتج عن الانفجار إصابة الجندى محمد بخزام صالح، وسوادنيين اثنين أحدهما يدعى عمر حامد والآخر يدعى قمر محمد على.

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