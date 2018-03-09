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مئة ألف نازح عراقي يعودون إلي منازلهم شهريًا

بحسب بيان للأمم المتحدة

منذ حوالى ساعة
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مئة ألف نازح عراقي يعودون إلي منازلهم شهريًا


قالت بعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي)، اليوم الجمعة 9 مارس 2018م، إن نحو 100 ألف نازح يعودون شهريًا من مخيمات النزوح إلى مناطقهم داخل البلاد.

وذكر بيان للبعثة أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن عدد العراقيين النازحين فى الوقت الحإلى يزيد عن 2.3 مليون، وعدد العائدين إلى مناطقهم يصل إلى أكثر من 3.5 مليون بحيث يتجاوز الـ 100 ألف شهريًا.

وأضاف أن الاستجابة لاحتياجات هذه الفئات المتضررة هى من بين الأولويات الرئيسية للمنظمة الدولية للهجرة، كما هو موضح فى مناشدة وكالة الأمم المتحدة للهجرة لعام 2018 حول تمويل الأزمة فى العراق.

وأشار البيان إلى أن "مناشدة المنظمة الدولية للهجرة مقابل 26.7 مليون دولار، تسلط الضوء على الاحتياجات العاجلة لأكثر من 700 ألف عراقى من العائدين وأعضاء المجتمعات المضيفة والنازحين فى جميع أنحاء البلاد، وخاصة أولئك الذين ما زالوا فى المخيمات أو المواقع غير الرسمية".

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