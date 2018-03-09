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استقالة رئيس الائتلاف السوري المعارض بسبب أوضاعه الصحية

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 229
استقالة رئيس الائتلاف السوري المعارض بسبب أوضاعه الصحية

 

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة 9 مارس 2018م، إعلان الهيئة السياسية فى الائتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة السورية، استقالة الرئيس الحالي للائتلاف، رياض سيف، بسبب أوضاعه الصحية.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن "الأوضاع الصحية دفعت رياض سيف، إلى تقديم استقالته".

وأشارت إلى أنه تم تكليف عبد الرحمن مصطفى، نائب رئيس الائتلاف، بتسيير أعمال الرئاسة حتى إجراء الانتخابات المقبلة، بناء على المادتين 8 و11 من النظام الأساسي، الخاصتين بحالات شغور منصب الرئيس".

وانتخبت الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض، في مايو 2017، رياض سيف، رئيسا سادسا له، بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في مدينة إسطنبول التركية، متقدما على الرئيس الأسبق، خالد خوجا.

وحصل "سيف" آنذاك، على 58 صوتا مقابل 41 صوتا لخوجا، من إجمالي 99 عضوا بالائتلاف شاركوا بالاقتراع من أصل 102.

 

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