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انتحار شاب قبل زواجه بأيام بسبب أزمة مالية

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 222
انتحار شاب قبل زواجه بأيام بسبب أزمة مالية

اقدم شاب يدعي محمد فى العشرين من عمره، على الانتحار قبل حفل زفافة بأيام، وذلك بسبب أزمة مالية طاحنة وتزايد الديون عليه ومواجهته لتهديد بالحبس بسبب توقيعه على إيصالات أمانة، لشراء بعض الأجهزة حتى يستعد للزواج، كانت أسباب كافية للانتحار في المرج.

وردت معلومات لشرطة المرج من عامل، يفيد بانتحار شقيقه داخل غرفته، وتبين لهم أن العامل صنع لنفسه مشنقة في المروحة ثم اعتلى كرسيًا ولف الحبل حول عنقه، ثم أزاح الكرسى بعيدا.

وبسؤال شقيقه أكد أن "محمد" كان يعانى من اكتئاب لفترة قبل انتحاره، وكان يشتكى من ديونه بسبب شرائه أجهزة كهربائية لإتمام زواجه، وكان التجار يطالبونه بتسديد الأقساط ويهددونه بتقديم إيصالات الأمانة للنيابة حال تأخره فى الدفع حتى انتحر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

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