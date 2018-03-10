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انقاذ (125) مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية

منذ 6 ساعة
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انقاذ (125) مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية


أنقذ خفر السواحل الليبية 125 مهاجر غير شرعى، اليوم السبت 10 مارس 2018م، من بينهم (14) سيدة، (4) أطفال،كانوا على متن قارب مطاطى تعطل محركه.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل الليبى العميد أيوب قاسم فى بيان صحفى: إن المهاجرون غير الشرعيون يحملون جنسات أفريقية ما عدا (2) من بنجلاديش.
 
وأوضح ان عملية الإنقاذ تمت (16) ميل شمال الزاوية، مؤكدا انه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وحالياً تتم إجراءات تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وسيتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غ ش طرابلس - مركز إيواء تاجوراء.

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