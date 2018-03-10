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الجيش التركي يعلن سيطرته على قريتين بعفرين

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 179
الجيش التركي يعلن سيطرته على قريتين بعفرين

أعلن الجيش التركي، اليوم السبت 10 مارس 2018م، السيطرة على قريتى أرناب ومريمين فى مدينة عفرين بشمال سوريا.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن تلك المصادر - التى لم تسمها - القول "إن 130 قرية فى مدينة عفرين خرجت عن سيطرة الوحدات الكردية وباتت فى قضبة القوات التركية بالإضافة إلى 5 بلدات كبرى".

وكان عضو المكتب السياسى للحزب التقدمى الكردى فى سوريا أحمد سليمان قال - فى وقت سابق اليوم - "إن الحزب قدم اقتراحا بإخراج المقاتلين الأكراد من عفرين مقابل انسحاب تركيا منها"، مطالبا بتشكيل مجلس مدنى لحكم عفرين تفادين لاستمرار الصراع.

 

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