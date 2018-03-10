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إصابة (3) أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة العراقية بغداد

منذ 4 ساعة
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إصابة (3) أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة العراقية بغداد


أصيب 3 مواطنين عراقيين، اليوم السبت 10 مارس 2018م، بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة غربى بغداد.

وقال المصدر الأمنى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم بالقرب من سوق شعبية بناحية النصر والسلام فى قضاء أبى غريب غربى بغداد،مما أسفر عن اصابة ثلاثة أشخاص بجروح".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج".

وتشهد أطراف العاصمة بغداد بشكل شبه يومى انفجار عبوات ناسفة، تتسبب فى مقتل وإصابة عناصر من القوات الأمنية ومدنيين.

فى سياق آخر، أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران أن هناك جهات تريد زعزعة الأمن فى كركوك لإفشال الإنتخابات التشريعية المقبلة .

وقال توران فى بيان انه "فى الوقت الذى تشهد فيه كركوك استقرارا أمنيا نوعيا تستمر جهات مغرضة تستهدف إفشال النجاحات التى تحققت عبر ممارسات وعمليات إرهابية تريد زعزعة الأمن فى كركوك، وإرباك المشهد السياسى وترويع المواطنين من خلال استهداف مقرات الجبهة التركمانية العراقية ".

وطالب النائب بضرورة تعاون الجميع مع الأجهزة الأمنية لبسط سيطرتها وقطع الطريق امام "الارهاب" لمنع تنفيذ مخططاته .

وكان المسئول ب‍الجبهة التركمانية فى كركوك محمد سمعان قد أعلن، امس الجمعة، عن مقتل احد منتسبى جهاز مكافحة الارهاب واصابة آخر بهجوم على دورية تابعة للجهاز وسط المحافظة.

 

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