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إحالة (8) أشخاص للمحاكمة بتهمة تهريب نصف طن مشغولات فضية

منذ 3 ساعة
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إحالة (8) أشخاص للمحاكمة بتهمة تهريب نصف طن مشغولات فضية

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة، اليوم السبت 10 مارس 2018م، إحالة 8 متهمين بتهريب نصف طن مشغولات فضية وكميات من الأدوية المحظور دخولها البلاد، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن كل من مدير جمرك الأمتعة الشخصية ومأمور الحركة ومأمور التعريفة الجمركية، و5 متهمين آخرين، ساعدوا مجموعة من التجار فى تهريب كميات كبيرة من المشغولات الفضية والأدوية المحظورة استيرادها من الدائرة الجمركية، وإخفاؤها داخل أحد العقارات بمنطقة النزهة الجديدة، بالتواطؤ مع بعض مسئولى الجمارك بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى.

وأضافت التحقيقات، أن الإفراج تم من جمرك قرية البضائع بمطار القاهرة بموجب شهادات جمركية مصطنعة، وأن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيل عصابى مكونا من 8 أشخاص هم: "مدير جمرك الأمتعة الشخصية ومأمور الحركة ومأمور التعريفة"، بالتواطؤ مع أصحاب تلك الرسائل وأصحاب شركات للتخليص الجمركى وشركات خاصة بشحن البضائع، حيث زوروا شهادتين جمركيتين بما يفيد بأنها أمتعة شخصية على خلاف ما تم ضبطه بالمخزن.

وتبين من التحقيقات أن قيمة الرسوم والغرامات المستحقه على تلك الرسائل تقدر بـ15 مليون جنيه، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة أجرت مجموعات من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ومأمورى الضبط الجمركى تفتيشا للمخزن، حيث تبين وجود كميات كبيرة من المشغولات الفضية المهربة يقدر وزنها بنصف طن وكذا كميات من الأدوية المحظور استيرادها.

 

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