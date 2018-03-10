حزب كردي يقترح سحب مقاتلية والجيش التركي من عفرين

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت 10 مارس 2018م، قول أحمد سليمان -عضو المكتب السياسى للحزب التقدمى الكردى فى سوريا- إن الحزب قدم اقتراحا بإخراج المقاتلين الأكراد من عفرين مقابل انسحاب تركيا منها، وتشكيل مجلس مدنى لحكمها، تفاديا لاستمرار النزاع.

وأكد سليمان - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، أن تلك الحرب ليست فى مصلحة أحد، وهى حرب على السوريين جميعا بدون استثناء.

وكانت أنقرة قد أطلقت - فى 20 يناير الماضى - عملية عسكرية بهدف طرد وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية، وأسفرت العملية عن سقوط قتلى من الجانبين.