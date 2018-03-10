إقليم كردستان يفتح جميع الطرق الرئيسية مع محافظات العراق

أعلنت سلطات أقليم كردستان، اليوم السبت 10 مارس 2018م، فتح جميع الطرق الرئيسية مع المحافظات العراقية الأخرى؛ استعدادا لأعياد النوروز، وهو عيد قومى لدى الأكراد.

وقال المتحدث باسم هيئة السياحة بالإقليم، نادر روستاى- فى تصريح لفضائية "السومرية نيوز" العراقية - "إن الدوائر السياحية اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال السياح وتسهيل دخولهم كردستان بمناسبة أعياد نوروز وحلول فصل الربيع".

وأضاف روستاي أن الإقليم قرر - مؤخرا - افتتاح جميع الطرق الرئيسية مع المحافظات العراقية الأخرى، إلا أن الجهات المعنية العراقية لم تقرر فتح تلك الطرق من جانبها بشكل كامل، مبينا أن أعدادا كبيرة من السياح قدموا من مختلف المناطق العراقية لكردستان خلال فصل الشتاء.

يشار إلى أن القطاع السياحي فى إقليم كردستان شهد - خلال الفترة الأخيرة - تراجعا ملحوظا بسبب الحرب ضد (داعش) والأزمة المالية التى يعانى منها إقليم كردستان، فيما تحاول الجهات المعنية بحكومة الإقليم تفعيل القطاع السياحى للمساهمة فى إنعاش الاقتصاد الكردستانى.