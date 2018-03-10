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استشهاد وإصابة فلسطنيين برصاص العدو فى نابلس

منذ 5 يوم
عدد القراءات: 565
استشهاد وإصابة فلسطنيين برصاص العدو فى نابلس

 

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر فى نابلس، اليوم السبت 10 مارس 2018م، برصاص العدو خلال مواجهات اندلعت فى قرية عوريف .

وقال المتحدث بإسم وزارة الصحة الفلسطينية، وفق ما نقلت وكالة "معا" الفلسطينية أن قوات الاحتلال تحتجز سيارة الاسعاف على حاجز حوارة جنوب نابلس وترفض السماح لهم بالمرور إلى مدينه نابلس" .

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان إن الشاب أعمير عمر إبراهيم شحادة ٢٢ عاما أصيب برصاصة فى الصدر أطلقتها قوات الاحتلال عليه بصورة مباشرة فى المنطقة الشرقيه من بلدة عوريف جنوب نابلس .

وأكد دغلس إصابة الشاب همام محمد صفدى ١٦ عاما أصيب رصاصة حى بالقدم

وأضاف دغلس أن هجوما شنه المستوطنون من مستوطنة ايتسهار على المنطقة الشرقيه من عوريف ثم تدخلت قوات الاحتلال وبدأت بإطلاق النار.

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