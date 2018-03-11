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قتلي وجرحى بين صفوف "الحشد الشعبي" بكركوك إثر انفجار قنبلة

منذ حوالى ساعة
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قتلي وجرحى بين صفوف "الحشد الشعبي" بكركوك إثر انفجار قنبلة


قال مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد 11 مارس 2018م، أن 7 عناصر تابعين للحشد الشعبي، قتلوا وأصيبوا إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت دورية للحشد جنوب غربى محافظة كركوك.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، عن المصدر قوله "إن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم أثناء مرور دورية للحشد الشعبى فى قرية (النجاتية) التابعة لقضاء الحويجة؛ ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الحشد وإصابة 6 آخرين".. مضيفا أنه تم نقل جثة القتيل إلى الطب الشرعي، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكان مصدر أمنى بالشرطة العراقية قد أعلن إصابة 3 أشخاص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة غربى بغداد، إذ تشهد أطراف العاصمة العراقية بشكل شبه يومى انفجار عبوات ناسفة تتسبب فى مقتل وإصابة عناصر من القوات الأمنية ومدنيين.

 

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