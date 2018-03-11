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"عباس كامل" يصل السودان في زيارة مفاجئة

منذ 93 يوم
عدد القراءات: 943
"عباس كامل" يصل السودان في زيارة مفاجئة

الأحد 11 مارس 2018 

 

 

وصل اللواء "عباس كامل" المكلف بإدارة جهاز المخابرات العامة ، ومدير مكتب قائد النظام العسكري عبدالفتاح السيسي، إلى السودان ، مساء أمس السبت ، في زيارة رسمية لبحث الملفات العالقة بين القاهرة والخرطوم . 

وقال بيان لوزارة الدفاع السودانية إن "بن عوف التقى مدير المخابرات العامة المصرية بمقر الوزارة، فيما حضر اللقاء مدير المخابرات السوداني الفريق أول صلاح عبدالله، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السودانية الفريق جمال الدين عمر".

ولم يوضح البيان موعد وصول مدير المخابرات العامة المصرية للخرطوم، أو مدة زيارته.

وأكد "بن عوف" في البيان،أن "الأمن القومي المصري يمثل أمن الأمة، ومن الواجب حمايته، وهذا الواقع يحتم على مصر أيضا القيام بأدوار من شأنها أن تحافظ على الأمن القومي للأمة العربية".

وأشار البيان إلى "أهمية تشكيل كتلة لحماية الأمن الإقليمي في ظل المهددات والتحديات التي تواجه تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والإقليم".

وشدد على أهمية "التنسيق وتبادل المعلومات لحماية الحدود، واستلهام تجربة القوات المشتركة السودانية التشادية كنموذج حقق نجاحات مقدرة في جوانب متعددة".

وأكد "عباس كامل" في بيان وزارة الدفاع ، على  إن "التحديات الكبيرة في المنطقة تفرض علينا التواصل وسرعة الاستجابة للأحداث، والمواقف المختلفة ومعالجتها حتي لا تتحول إلى معوقات تؤثر على العلاقة بين البلدين".

وأشار إلى أنه "تم التوافق على اعتماد مبدأ الشفافية والصراحة والوضوح في كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

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