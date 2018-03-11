تركيا تُعزز علاقتها بالسودان وتوقع اتفاقيات استثمارية مشتركة

السبت 11 مارس 2018

أعلنت كلً من السودان وتركيا ، توقيع عدة اتفاقيات استثمارية ، من بينتها إنشاء منتجع سياحي ، وتعاقد وزارة الكهرباء السودانية على إنشاء محطة تركية عائمة للتوليد الكهربائي، على ساحل البحر الأحمر.

وقال "عوض الجاز" مساعد الرئيس السوداني ، إنه "تم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ منتجع (الرقبة) السياحي بالتعاون مع دولة تركيا، 16 كلم شمالي بورتسودان".

من جهة أخرى، أعلن وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، "معتز موسى"، تعاقد وزارته على محطة تركية عائمة للتوليد الكهربائي، على ساحل البحر الأحمر، شرقي البلاد.

وقال الوزير إن "المحطة العائمة ستنتج 150 ميغاواط تستخدم متى ما دعت الحاجة".

وأكد «موسى» أن "السودان وضع التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار في الإمداد الكهربائي، خلال فصل الصيف المقبل»، مشيرا إلى أن «التوليد الكهربائي يعادل حجم الطلب من استهلاك الكهرباء".