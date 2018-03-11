انقاذ مجموعة من مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل تونس

قال العقيد بلحسن الوسلاتي -الناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع الوطني التونسية- اليوم الأحد 10 مارس 2018م، أن وحدة تابعة للقوات البحرية أنقذت 10 تونسيين، من بينهم طفل عمره 8 سنوات، كانوا بصدد محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية نحو إيطاليا، وذلك على بعد 150 كلم من سواحل جزيرة جربة (جنوب شرق).

وحول ملابسات الحادثة أوضح العقيد الوسلاتى -وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - أنه إثر تلقى معلومات عن وجود قارب يقل تونسيين فى عملية هجرة غير شرعية، كانوا يواجهون صعوبات فى عرض البحر، وتم توجيه وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية والتى قامت بالتدخل لصالحهم وإقناعهم بالعدول عن المغامرة ، وتم نقلهم إلى ميناء جرجيس.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الوحدات الأمنية بالموقع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم .