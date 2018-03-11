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إصابات إثر انفجار بقطاع غزة

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 375
إصابات إثر انفجار بقطاع غزة

وقع عدد من المصابين فى إنفجار وقع اليوم الأحد 11 مارس 2018م، بقطاع غزة، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام، الذي لم يذكر سبب الانفجار.

وأشار المركز إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى الإندونيسى .

 

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