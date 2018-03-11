إصابات إثر انفجار بقطاع غزة

وقع عدد من المصابين فى إنفجار وقع اليوم الأحد 11 مارس 2018م، بقطاع غزة، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام، الذي لم يذكر سبب الانفجار.

وأشار المركز إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى الإندونيسى .