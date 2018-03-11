أبو زهري: أمريكا تحاول استغلال أزمات غزة لتمرير "صفقة القرن"



أكد القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، سامي أبو زهري، أن الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة توظيف أزمات قطاع غزة ومعاناة أهله لفرض رؤيتها لحل الصراع في الشرق الأوسط على حساب الحقوق الفلسطينية.

واعتبر أبو زهري إن التوجه الأمريكي المتعلق بغزة محاولة لإنقاذ الاحتلال، في ظل إدراكه للانفجار الوشيك في القطاع، نتيجة السياسات الإسرائيلية القاتلة".

وفي سياق متصل، استشهد الشاب الفلسطيني عمر إبراهيم شحادة (23 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص مستوطن، فيما أصيب طفل بحالة خطيرة، والعشرات بحالات اختناق في مواجهات مساء اليوم السبت، مع مستوطنين وقوات الاحتلال جنوب نابلس وشرق قلقيلية، فيما هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية التوانة جنوب الخليل.