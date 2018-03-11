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"غصن الزيتون" تواصل التقدم في عفرين شمال سوريا

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 103
"غصن الزيتون" تواصل التقدم في عفرين شمال سوريا

اليوم الأحد 11 مارس 2018



تواصل قوات الجيش التركي في التقدم بمنطقة عفرين شمال سوريا، بمشاركة قوات الجيش السوري الحر، ضمن العملية العسكرية التي اطلقتها أنقره  بعنوان "غصن الزيتون" في المنطقة للقضاء على التنظميات الكردية المسلحة .

قالت وسائل إعلام تركية الأحد إن الجيشان التركي و"السوري الحر" سيطرا على خمس قرى جديدة في منطقة عفرين شمالي سوريا بعد معارك مع وحدات "حماية الشعب" الكردية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مراسلها في منطقة عفرين قوله إن قرى "قره تبه" و"قسطل كجك" التابعتان لبلدة شران شمال شرقي عفرين، و"خالدية" و"جبول" التابعتان لمركز عفرين، و"كانة كاور" التابعة لبلدة جنديرس، تم السيطرة عليها.

وقد سيطر الجيش التركي على  كفر جنة وقرية مشعلة، إضافة إلى السيطرة على سد ميدانكي الشهير شمال عفرين، وسقطت أيضًا  "جنديرس" ثاني أكبر البلدات الكردية في قبضة  القوات الخاصة التركية بمشاركة كبيرة من قبل فصائل الجيش الحر المنضوية في العملية العسكرية.

مع السيطرة على جنديرس وشران تكون تركيا قد نجحت في تحييد مدنها الحدودية من قصف المدفعية المتقطعة التي شنتها الوحدات الكردية على مدينة الريحانية في إقليم هاتاي وهي القريبة على بلدة جنديرس، حيث أدى القصف الكردي إلى مقتل عدد من المواطنين الأتراك واللاجئين السوريين هناك، وإصابة عشرات آخرين، ما دفع الكثير من الأتراك إلى النزوح المؤقت من بلدة الريحانية باتجاه القرى المجاورة ومدينة انطاكية مركز الولاية، فيما بقي اللاجئون السوريون الذين فاق عددهم السكان الأصليين.

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