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إستحداث دوائرة قضائية جديدة في السعودية لقضايا الفساد

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 96
إستحداث دوائرة قضائية جديدة في السعودية لقضايا الفساد

وافق العاهل السعودي "سلمان بن عبد العزيز" ، اليوم الأحد 11 مارس ، على إستحداث "دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة وترتبط بالنائب العام مباشرة".

وأصدرت النيابة العامة السعودية بيانًا على حسابها الرسمي على "تويتر" ، قائلة  إن الملك سلمان "أصدر موافقته على إحداث دوائر لقضايا الفساد، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة".

وقال النائب العام سعود بن عبدالله المعجب إن صدور القرار "يأتي في إطار اهتمامه (العاهل السعودي) بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة"، حسبما أفادت صحيفة "سبق". 

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