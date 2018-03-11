سقوط 19 شهيدًا في غزة منذ إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، اليوم الأحد ، حصيلة شهداء الاحتجاجات التي اندلعت من إعلان الرئيس الأمريكي نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس .

وقال الوزارة في بيان ، إن هناك 19 شهيدًا بينهم 3 أطفال ، وأصيب1083 شخصًا منذ إعلان ترامب اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأشار بيان الوزارة ، إلى أن 7 من الشهداء سقطو في مدينة عزة ، و 5 في شمالي القطاع ، 2 في مدينة خانيونس 2 في مدينة رفح، و3 وسط القطاع.

ووثقت الوزارة إصابة 238 طفلا فلسطينيا من بين إجمالي الإصابات، وحوالي 18 سيدة، ونحو 827 شاب ورجل.

ووثق بيان الوزارة ، استهداف قوات الاحتلال الصهيوني لـ15 سيارة إسعاف بشكل مباشر .