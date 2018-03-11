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سقوط 19 شهيدًا في غزة منذ إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 307
سقوط 19 شهيدًا في غزة منذ إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني

 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، اليوم الأحد ، حصيلة شهداء الاحتجاجات التي اندلعت من إعلان الرئيس الأمريكي نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس . 

وقال الوزارة في بيان ، إن هناك 19 شهيدًا بينهم 3 أطفال ، وأصيب1083 شخصًا منذ إعلان ترامب اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني. 

وأشار بيان الوزارة ، إلى أن  7 من الشهداء سقطو في مدينة عزة ، و 5 في شمالي القطاع ،  2 في مدينة خانيونس 2 في مدينة رفح، و3 وسط القطاع. 

ووثقت الوزارة إصابة 238 طفلا فلسطينيا من بين إجمالي الإصابات، وحوالي 18 سيدة، ونحو 827 شاب ورجل. 

ووثق بيان الوزارة ، استهداف قوات الاحتلال الصهيوني لـ15 سيارة إسعاف بشكل مباشر . 

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