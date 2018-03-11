الوفد الأمني المصري يعود إلى غزة بعد زيارة الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية ، اليوم الأحد 11 مارس، بعودة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيريز"، بعد زيارة أجراها للضفة الغربية التقى فيها مسؤولين في حركة فتح لاستكمال ومتابعة ملف المصالحة الفلسطينية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الوفد الأمن المصري عاد إلى غزة بعد زيارة الضفة الغربية ، وهو يحمل مقترحات جديدة من حركة فتح بشأن ملفات الموظفين لبحثها مع قيادة حركة حماس في غزة.

ويُذكر أن الوفد الأمن المصري مسئول عن ملف المصالحة الفلسطينية وإزالة العوائق أمام تمكين حكومة التوافق بإدارة قطاع غزة ، قد وصل القطاع في 25 فبراير الماضي ، برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية سامح نبيل، وأجرى لقاءات مع مسؤولين من "حماس" والفصائل الفلسطينية.