إصابة شاب فلسطيني إثر دهسه على يد مستوطن بالقدس

منذ 4 يوم

قالت وزارة الصحة بفلسطين، أن شاب من بلدة "حزما"بالقدس المحتلة، أصيب اليوم الأحد 11 مارس 2018م، بجروح متفاوتة بعد أن تعرض للدهس من قبل مستوطن صهيوني قرب البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب المصاب نقل إلى مجمع فلسطين لتلقى العلاج، بعد إصابته بجروح مختلفة جراء عملية الدهس.

وزعمت مصادر إعلامية تابعة للاحتلال تعرض سيارات المستوطنين للرشق بالحجارة قرب البلدة ظهر اليوم، وكانت قوات الاحتلال أغلقت مداخل حزما قبل عدة أشهر بالمكعبات الاسمنتية، وأخضعت الداخلين والخارجين من القرية البالغ عدد سكانها حوإلى 11 ألف مواطنا، لعمليات تفتيش دقيقة.

وفى سياق آخر، مددت محكمة الاحتلال فى القدس اليوم، اعتقال الطفلة مى بسام عسيلة (14 عاما) من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، لمدة 24 ساعة.

وكان الاحتلال اعتقل الطفلة عسيلة على الحاجز العسكرى القريب من مدخل مخيم شعفاط الجمعة الماضية.

وأدعت قوات الاحتلال، أنها عثرت على سكين بحوزة الطفلة عسيلة.