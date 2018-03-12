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الاحتلال الصهيوني يعتقل 24 فلسطينًا من الضفة الغربية

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 467
الاحتلال الصهيوني يعتقل 24 فلسطينًا من الضفة الغربية

 


شنت قوات الاحتلال الصهيوني ، فجر اليوم الإثنين 12 مارس، حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ، ما أسفر عن اعتقال 24 فلسطينًا .

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية ، عن مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت  بلدة العيسوية في القدس واعتقلت كل من ايوب ابو عصب، حافظ درباس ، ايوب الهندي، محمد نمر درباس، صالح نعيم محيسن، محمود غريب، عدنان عرامين ، محمد زيدان، امين فتحي حمدان، طارق كيالة. 

وفي قلقيلية اعتقل جنود الاحتلال على محمود حنون، وسام عز الدين سلمي، قاسم صوي، لؤي فريج، حمزة ولويل، محمد إبراهيم عويصي، ساهر فراج، صالح ابوصالح.

واعُتقل في الخليل كل من ليث محمد البو، أنور محمد البو، محمد يونس البو، والشابين محمد هشام هديب ومحمود رمزي سدر من مدينة اريحا فيما اعتقلت الشاب هشام فقها من طولكرم.

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