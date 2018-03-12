إجلاء (52) مدنيًا من الغوطة الشرقية



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين 12 مارس 2018م، أنه تم إجلاء نحو 52 مدنيًا بينهم 26 طفلا من الغوطة الشرقية بسوريا بعد محادثات مع السلطات المحلية.

وقالت الوزارة فى بيان إن مدنيين وسكانا من مدينة مسرابا نقلوا إلى مخيم مؤقت للاجئين حيث يتلقون الرعاية الطبية.

من ناحية آخرى، أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين ارتفاع أعداد قتلى القوات التركية والفصائل الموالية له إلى 421 قتيلا، خلال الحملة العسكرية التركية على مدينة عفرين بشمال سوريا.

وأوضح المرصد، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أنه بلغت حصيلة قتلى القوات التركية 71 جنديا، و350 من الفصائل الموالية له.

وأشار المرصد إلى أن الجيش التركى بات يسيطر على نحو 40 % من قرى عفرين؛ حيث أنه بات يسيطر على 148 بلدة وقرية من مدينة عفرين.