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مقتل 15 عراقيًا خلال كمين وهمي بمحافظة كركوك

منذ حوالى ساعة
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مقتل 15 عراقيًا خلال كمين وهمي بمحافظة كركوك

اليوم الإثنين 12 مارس 

 

أفادت وسائل إعلام عراقية ، بمقتل 15 عراقيًا بنيران تنظيم الدولة الإسلامية بعد نصب نقطة تفتيش وهمية وإحراق سياراتهم جنوبي مدينة كركوك .

ونقلت وسائل الإعلام عن  اللواء الركن معن السعدي، قائد العمليات الخاصة، "إن نحو 15عراقيا قتلوا الليلة الماضية في منطقة طوزخرماتو إثر قيام مجموعة من عصابات داعش الإرهابية بنصب نقطة تفتيش وهمية على طريق بغداد – طوزخورماتو بين مفرق قضاء أمرلي ونقطة تفتيش مضيق انجانة الجبلي قرب قرية مفتول".

وأضاف "أن عناصر التنظيم أحرقوا جثث الضحايا وعدد من السيارات ومن الضحايا"، موضحًا أن طريق طوزخرماتو-بغداد تم قطعه وتم فرض إجراءات حظر التجوال.

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