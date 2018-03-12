البحرية الصهيونية تعتقل 10 صيادين من قطاع غزة



قامت قوات البحرية الصهيونية ، صباح اليوم الإثنين 12 مارس، باعتقال 10 صيادين خلال عملهم في بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عن نقيب الصيادين في القطاع، نزار عياش، أن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين كانوا على متن قارب في بحر رفح.

وصادرت القوات القارب الذي تعود ملكيته للصياد عادل مقداد، ونقلت المعتقلين إلى مكان مجهول.

وأكد شهود عيان، أن عملية الاعتقال ترافقت مع إطلاق نار كثيف صوب الصيادين.

يشار الى أن الصيادين المعتقلين هم:

1. محمد عادل مقداد.

2. إبراهيم عادل مقداد.

3. أحمد زياد البردويل.

4. محمد فرحات عاشور.

5. علاء إبراهيم مقداد.

6. محمد نعمان مقداد.

7. محمد إبراهيم مقداد.

8. أمين سعدى جمعة.

9. عادل إبراهيم مقداد.

10. أحمد محمد طباشه.