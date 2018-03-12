ارتفاع وفيات مرض الدفتيريا في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الإثنين 12 مارس ، ارتفاع حالات الوفاة نتيجة مرض الدفتيريا في اليمن إلى 73 شخصًا خلال أغطسط 2017 ، مشيرة إلى انه تم تسجيل هذه الحالات في 20 محافظة من أصل 23، وفي 176 مديرية من أصل 333، حتى 10 مارس الجاري.

وأفاد تقرير المنظمة بأنه "تم تسجيل 1294 حالة إصابة بهذا المرض في تلك المحافظات"، لافتا إلى أن "محافظتي إب (وسط البلاد) والحديدة (غربا)، هما أكثر المحافظات التي انتشر فيها المرض.

وقبل أقل من أسبوعين، أعلنت المنظمة ذاتها تسجيل 72 حالة وفاة، و1193 إصابة بالمرض ذاته.

ويظهر تقرير اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة، وأكثر من مائة إصابة، في أقل من أسبوعين.