"بن سلمان" يضع منصور هادي تحت الإقامة الجبرية هو و وزرائه



كشف الحساب السعودي الشهير "مجتمهد" ، أن ولي العهد "محمد بن سلمان" وضع الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" تحت الإقامة الجبرية هو وعدد من وزرائه .

وغرد "مجتهد" عبر صفحته على "تويتر" قائلا: "بن سلمان يحتجز الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ويضعه تحت الإقامة الجبرية ويمنع عنه اللقاءات والزيارات ويحتجز بعض من الوزراء اليمنيين الذين يسكنون فنادق الرياض بينهم نائب رئيس الوزراء جباري الذي انتقد التحالف قبل أيام".

بن سلمان يحتجز الرئيس اليمني عبدربة منصور هادي ويضعة تحت الأقامة الجبرية ويمنعة عنة اللقاءات والزيارات ويحتجز بعض من الوزراء اليمنيين الذين يسكنون فنادق الرياض بينهم نائب رئيس الوزراء جباري الذي انتقد التحالف قبل أيام — مجتهد (@mujthaidd1) March 11, 2018

وبالأمس، قد دعا الوزير اليمني "صلاح الصيادي" ، إلى التظاهر والاعتصام في جميع أنحاء اليمن للمطالبة بعودة الرئيس "عبد ربه منصور هادي" من السعودية إلى البلاد.

وقال الوزير اليمني إن "لبنان استعاد رئيسه ببضعة أيام»، في إشارة إلى رئيس الوزراء اللبناني، «سعد الحريري"، في إشارة إلى واقعة احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض التي وقعت مؤخرًا.

وتابع الوزير قائلا: "حتى لا يتألم التاريخ من ذلك.. نحن أهل الحكمة والإيمان تائهين ثلاث سنوات"، مطالبا بـ"ضغط شعبي لعودة الرئيس هادي»، في تلميح بأن الرجل يواجه قرارا يمنع عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن.