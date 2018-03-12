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وزير الدفاع التركي في الدوحة..وأمريكا تنفي وقف أنشطتها في قاعدة إنجرليك

منذ 2 ساعة
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وزير الدفاع التركي في الدوحة..وأمريكا تنفي وقف أنشطتها في قاعدة إنجرليك


اجتمع وزير الدفاع التركي "نور الدين جانكلي" ، اليوم الإثنين 12 مارس، مع نظيره القطري "خالد بن محمد العطية" في في مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي يحتضن معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري.

وتناول الوزيران في لقائهما المغلق، العلاقات الثنائية والتعاون العسكري القائم بين الجانبين،حيث تشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، ويوجد تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه الكثير من قضايا المنطقة.


وفي  سياق آخر نفت وزراة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وقف أنشطتها في قاعدة إنجرليك التركية، ردا على شائعات إعلامية قالت إنها مجرد تأملات وعارية عن الصحة.

وأوضح المتحدث باسم قيادة القوات الأوروبية جوني مايكل لوكالة "الأناضول"، أنّ البنتاغون لم يوقف عملياته القتالية من قاعدة إنجرليك التركية.

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