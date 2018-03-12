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اشتباكات بين جماعة "فيلق الرحمن" وجبهة النصرة بالغوطة

منذ 3 ساعة
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اشتباكات بين جماعة "فيلق الرحمن" وجبهة النصرة بالغوطة

تجددت الاشتباكات بين فيلق الرحمن وجبهة النصرة، اليوم الإثنين 12 مارس 2018م، بالغوطة، عقب إعلان الأولي انفصالها عن الثانية، بحسب مركز المصالحة الروسي فى سوريا.

وقال الناطق باسم المركز الروسى للمصالحة اللواء فلاديمير زولوتوخين للصحفيين بحسب "سبوتنيك" : "بعدما طالب مركز المصالحة فى سوريا انفصال "فيلق الرحمن" عن "جبهة النصرة" بهدف مناقشة إخراجهم من المنطقة، بدأت مواجهة بين المجموعتين. وتشهد شوارع الغوطة معارك مفتوحة بين عناصر التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، والمدنيون مضطرون للبحث عن مخابئ".

وكان المركز الروسى للمصالحة فى سوريا اشترط على مسلحى "فيلق الرحمن" الانفصال عن تنظيم "فتح الشام"، المعروف كذلك بـ"جبهة النصرة"، للسماح لهم بالانسحاب من الغوطة الشرقية لريف دمشق.ش

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