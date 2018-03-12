Responsive image

15
مارس

الخميس

26º

15
مارس

الخميس

 خبر عاجل
  • مدفعية الاحتلال تقصف مواقع لحركة حماس
     منذ 2 ساعة
  • الأمم المتحدة تعرب عن "قلقها" إزاء الانتخابات في مصر
     منذ 2 ساعة
  • المقاتلات التركية تدمر 8 أهداف تابعة لـ" بي كاكا" في شمال العراق
     منذ 2 ساعة
  • إصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم سيارة بأتوبيس بأسوان
     منذ 2 ساعة
  • الصليب الأحمر: 25 شاحنة مساعدات تنتظر دخول الغوطة الشرقية
     منذ 2 ساعة
  • روسيا تتهم بريطانيا بإفساد العلاقات بين البلدين
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:40 صباحاً


الشروق

6:02 صباحاً


الظهر

12:04 مساءاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:06 مساءاً


العشاء

7:36 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

العدو الصهيوني يحطم منصة الشهداء بمقبرة المجاهدين فى القدس

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 580
العدو الصهيوني يحطم منصة الشهداء بمقبرة المجاهدين فى القدس

قامت قوات العدو الصهيوني، اليوم الإثنين 12 مارس 2018م، بتحطيم شواهد قبور عدد من الشهداء فى مقبرة المجاهدين الواقعة فى شارع صلاح الدين قبالة سور القدس التاريخى من جهة باب الساهرة (أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس والمؤدية إلى المسجد الأقصى).

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت المقبرة وكسرت أقفال بوابتها الرئيسية، واعتدت على منصة الشهداء، التى تضم شواهد، وصروح عدد من شهداء المدينة المقدسة.

يذكر أنه تم مؤخرا دفن عدد من شهداء المدينة المقدسة فى هذه المقبرة التاريخية، بعد أن أفرج الاحتلال عن جثامينهم المحتجزة من ثلاجاته.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 27 فلسطينيا من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال داهم عددا من المنازل أثناء علميات الاعتقال، فقد اقتحمت قواته بلدة العيسوية فى القدس واعتقلت 10 فلسطينيين، وفى قلقلية بشمال الضفة تم اعتقال 8 آخرين، بالإضافة إلى شاب من طولكرم، وشابين من أريحا وسط الضفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين من الخليل جنوب الضفة، واستولت على مبالغ مالية من المنازل التى قام بتفتيشها، وداهمت عدة أحياء بالمدينة وبلدتى السموع ويطا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتى سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق فى بطاقات المواطنين؛ ما تسبب فى إعاقة مرورهم.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers