العدو يعتدي على المسعفين بالأراضي المحتلة



اعتدت عصابة العدو الصهيوني، اليوم الإثنين 12 مارس 2018م، على متطوعي الدفاع المدني بالضرب وغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح.

وأظهر شريط فيديو نشرته وسائل إعلام فلسطينية ونشطاء، جنديًا إسرائيليًا يعتدي على "مسعف" ويرفع السلاح في وجهه، كما اعتدى الجنود على الصحفيين، وأجبروهم على الابتعاد عن المكان، وهددوهم بالاعتقال وبرشهم بغاز الفلفل.

وأصيب 11 شابًا فلسطينيًا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، في المواجهات العنيفة التي اندلعت في طريق حاجز المحكمة المدخل الشمالي للبيرة.

المواجهات اندلعت بين الشبان والقوات الإسرائيلية، بعد مسيرة دعت لها الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت ردًا على اختطاف رئيس مجلس الطلبة في الجامعة الأربعاء الماضي من داخل الحرم الجامعي، كما اعتقلت إسرائيل 11 صيادًا في غزة، صباح اليوم، بعد إطلاق النار على قاربهم.